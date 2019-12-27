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Dolar 5.95 lira, euro 6.65 lira, sterlin 7.80 lirada

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.23 artışla 113 bin 917 puanda hareket ediyordu.

27.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:32 Dolar 5.95 lira, euro 6.65 lira, sterlin 7.80 lirada

Güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.23 artışla 113 bin 917 puanda hareket ediyordu.

Güne 159 bin 205 puan ile bir önceki kapanış düzeyinde başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanın ardından 159 bin 200 puan dolayında yatay hareket ediyordu.

Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 12.18 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ise yüzde 0.68 düşüşle yüzde 11.69 düzeyine indi.

Merkez Bankası'nın dört toplantıda 12 puanı bulan faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerle dövizlerdeki artış sürerken, dolar 5.95 lira, euro 6.64 lira ve sterlin de 7,80 liranın üzerinde işlem görüyor.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9611 lirayı gördükten sonra, 5.95 - 5.96 lira aralığında,

euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6506 lirayı gördükten sonra, 6.65 - 6.66 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.8101 lirayı gördükten sonra 7.80 – 7.81 lira aralığında işlem görüyordu.



Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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