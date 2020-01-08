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Dolar 5.97 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.84 lirada

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırısının ardından küresel piyasalarda hafif gerileyen dolar, iç piyasa erken işlemlerinde 5.97 lira ile Salı günündeki düzeylerinde hareket ediyor.

08.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:11 Dolar 5.97 lira, euro 6.66 lira, sterlin 7.84 lirada

'ın, 'taki ABD üslerine saldırısının ardından küresel piyasalarda hafif gerileyen dolar, iç piyasa erken işlemlerinde 5.97 lira ile Salı günündeki düzeylerinde hareket ediyor.

Salı gününe yüzde 1.06 artışla 112 bin 594 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 112 bin 347 puanı ve en yüksek 113 bin 387 puanı gördükten sonra yüzde 1.07 artışla 112 bin 599 puanda kapandı. Aynı gün işlemlere yüzde 1.48 artışla 154 bin 826 puanda başlayan BIST Bankacılık Endeksi de, en düşük 153 bin 597 puanı ve en yüksek 155 bin 751 puanı gördükten sonra, yüzde 1.12 artışla 154 bin 271 puanda kapandı. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 12.32 ve iki yıllık gösterge tahvilde son işlem yüzde 11.79 düzeyindeydi.

Erken işlemlerde:                                                                         

dolar en düşük 5.9605 lira ve en yüksek 5.9850 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

euro en düşük 6.6490 lira ve en yüksek 6.6817 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8269 lira ve en yüksek 7.8533 lirayı gördükten sonra 7.84– 7.85 lira aralığında işlem görüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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