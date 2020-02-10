Dolar 6.00 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.75 lirada

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırması üzerine, Cuma günü 6.05 lirayı gören dolar, yeni haftaya 5.97 lirada başladıktan sonra, yeniden 6.0 lira sınırına döndü.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'i ile sınırlandırılması kararı, Ağustos 2018'den bu yana yürürlüktedir. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu sınırlamanın yüzde 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

"Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününe yüzde 0.16 artışla 122 bin 476 puandan başladıktan sonra, yüzde 1.04 düşüşle 121 bin 15 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.06 düşüşle 176 bin 517 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.52 artarak 10.67'ye çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 0.10 gerileyerek 10.29 düzeyinde.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0084 lirayı gördükten sonra, 6.00 – 6.01 lira aralığında,

euro en düşük 6.5480 lira ve en yüksek 6.5842 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7053 lira ve en yüksek 7.7539 lirayı gördükten sonra 7.75– 7.76 lira aralığında hareket ediyor.