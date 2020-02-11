Dolar 6.02 lira, euro 6.57 lira, sterlin 7.78 lirada

Jeopolitik gelişmelerle geçen haftanın son işlem günü 6.0 liranın üzerine çıkan dolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandıran kararının sınırlayıcı etkisine karşın bu düzeylerde tutunuyor.

Çin'de coronavirüs salgınından dolayı ölenler 1,016 kişiye ve toplam vaka sayısı 42 bin 638 kişiye yükseldi. Buna karşılık, Pazar günü 3,062 olan yeni vakalar, Pazartesi günü 2,478 kişiye geriledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin dışında görülen vakaların "büyük bir yangına dönüşebilecek bir kıvılcım" olduğunu ve insanların salgının kontrolden çıkmasına izin vermemesi gerektiği uyarısı yaptı.

Pazartesi gününe yüzde 0.46 düşüşle 120 bin 459 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 116 bin 648 puanı ve en yüksek 121 bin 190 puanı gördükten sonra yüzde 2.21 düşüşle 118 bin 341 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi gün içi en düşük 171 bin 602 puanı ve en yüksek 176 bin 517 puanı gördükten sonra yüzde 1.86 düşüşle 173 bin 232 puandan kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.84 artarak 11.08'e yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 2.19 yükselerek 10.75 oldu.

Erken işlemlerde ;

dolar en düşük 6.0055 lira ve en yüksek 6.0233 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

euro en düşük 6.5549 lira ve en yüksek 6.5769 lirayı gördükten sonra 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7569 lira ve en yüksek 7.7846 lirayı gördükten sonra 7.78 – 7.79 lira aralığında hareket ediyor.