Dolar 6.24, euro 6.87 ve sterlin 8.05 lirada

Dövizler yükselişte

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 6.1998 lira ve en yüksek 6.2509 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

euro en düşük 6.8179 lira ve en yüksek 6.8801 lirayı gördükten sonra, 6.87 – 6.88 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9953 lira ve en yüksek 8.0554 lirayı gördükten sonra 8.05 – 8.06 lira aralığında işlem görüyor.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı: "Yurt dışındaki satıcılı seyir ve jeopolitik risk fiyatlamasıyla sert bir düşüşün gözlendiği BIST-100 Endeksi; 112,000 – 112,500 destek bölgesini kırarak günü en düşüğünden 110 bin 418 puandan tamamladı. Dünkü kapanış endekste oldukça zayıf bir teknik görünüm sunarken, gece saatlerinde İdlib 'te yaşanan gelişmeler ve yurt dışında devam eden satış baskısı nedeniyle endeksin güne sert satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 107 bin 350 seviyesi açılışla birlikte önem kazanacaktır. 107 bin 350 seviyesi altında 106,000 – 104,000 aralığı gündeme gelebilir. Olası yükselişler ise 112 bin 500 altında kalındığı sürece tepki mahiyetinde kalacaktır. İdlib ile alakalı haber akışları yurt içi piyasalardaki volatiliteyi önemli ölçüde artıracaktır."