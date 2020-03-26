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Dolar 6.45 lira, euro 7.05 lira, sterlin 7.65 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil alımı kararı ve ABD Senatösu'nun 2.0 trilyon dolarlık yardım paketini onaylaması, küresel piyasalardaki Covid-19 salgını bazlı satış baskılarını biraz gevşetti.

26.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:22
Dolar 6.45 lira, euro 7.05 lira, sterlin 7.65 lirada

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sınırsız tahvil alımı kararı ve ABD Senatösu'nun 2.0 trilyon dolarlık yardım paketini onaylaması, küresel piyasalardaki Covid-19 salgını bazlı satış baskılarını biraz gevşetti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 1.38 artışla 90 bin 518 puanda başladığı Çarşamba günü 88 bin 123 puan ile 91 bin 959 arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.25 düşüşle 89 bin 63 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlemde yüzde 13.66 olan bileşik getiri, yüzde 13.38 düzeyine geriledi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Çarşamba günü 500'ün hemen üzerinde işlem gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.4061 lira ve en yüksek 6.4664 lirayı gördükten sonra, 6.46 – 6.47 lira aralığında,

euro en düşük 6.9707 lira ve en yüksek 7.0616 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5650 lira ve en yüksek 7.6736 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi

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