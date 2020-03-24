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Dolar 6.54 lira, euro 7.05 lira, sterlin 7.60 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde 625 milyar dolarlık tahvil alımı açıklamasının ardından, finansal piyasalardaki gerilimi kısmen de olsa yatışmasıyla, Asya borsaları yükselirken, küresel piyasalarda dolar da hafif geriledi.

24.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:10
Dolar 6.54 lira, euro 7.05 lira, sterlin 7.60 lirada

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yalnızca bir hafta içinde 625 milyar dolarlık tahvil alımı açıklamasının ardından, finansal piyasalardaki gerilimi kısmen de olsa yatışmasıyla, Asya borsaları yükselirken, küresel piyasalarda dolar da hafif geriledi. İç piyasada da, dolar dün tırmandığı 6.60 lira düzeylerinden geri ekilse de 6.50 liranın üzerinde tutundu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.21 düşüşle 83 bin 44 puanda başladığı Pazartesi günü 82 bin 528 puan ile 86 bin 587 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.81 düşüşle 84 bin 246 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.74, BIST Mali Endeksi yüzde 3.91 düşerken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.37 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise getirilerde yukarı yön sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü son işlemde yüzde 13.43 olan bileşik getiri, bugün yüzde 13.66 düzeyine yükseldi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra Pazartesi günü 540'ın hemen altında işlem gördü.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 6.5091 lira ve en yüksek 6.5660 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

euro en düşük 7.0232 lira ve en yüksek 7.0798 lirayı gördükten sonra, 7.05 – 7.06 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5456 lira ve en yüksek 7.6238 lirayı gördükten sonra 7.60 – 7.61 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Asya, Fed, Ekonomi

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