Dolar 6.58 lira, euro 7.25 lira, sterlin 8.13 lirada

Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksinin (PMI), Mart ayında, 45 olan beklentilere karşın, 52'ye yükselerek Şubat ayındaki, bugüne kadar görülen en düşük düzeyi oan 35.7'den toparlanmasıyla Asya borsaları yönü yukarıya çevirdi.

Başta Japonya olmak üzere Asya borsalarında yükselen talep nedeniyle dolarda hafif yükseliş görülürken, Birleşik Krallık kredi notunun düşmeye devam etmesi nedeniyle sterlin, dolar ve euro karşısında geriledi.

Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.21 düşüşle 87 bin 937 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 86 bin 815 puan ile 88 bin 811 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.07 düşüşle 88 bin 59 puanda kapandı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeksi yüzde 0.05 yükselirken, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.5643 lira ve en yüksek 6.5904 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

euro en düşük 7.2224 lira ve en yüksek 7.2693 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.0494 lira ve en yüksek 8.1633 lirayı gördükten sonra 8.13 – 8.14 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA