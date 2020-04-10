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Dolar 6.67 lira, euro 7.31 lira, sterlin 8.33 lirada

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, yeni güne hafif artıda başladı.

10.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:32
Dolar 6.67 lira, euro 7.31 lira, sterlin 8.33 lirada

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, yeni güne hafif artıda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününü yüzde 2.80 artışla 95 bin 834 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.84, BIST Mali Endeksi yüzde 4.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.20 artıda kapattı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 650 baz puanı aştı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.6547 lira ve en yüksek 6.7092 lirayı gördükten sonra, 6.67– 6.68 lira aralığında,

euro en düşük 7.2735 lira ve en yüksek 7.3422 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.2942 lira ve en yüksek 8.3659 lirayı gördükten sonra 8.33 – 8.34 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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