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Dolar 6.76 lira, euro 7.35 lira, sterlin 8.35 lirada

Piyasalarda Covid-19 salgınından kaynaklanan satış baskısının yanında, küresel ölçekte artan dolara yönelimin de etkisiyle ABD para birimi 6.80 lira sınırına kadar yükseldi.

08.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:18
Dolar 6.76 lira, euro 7.35 lira, sterlin 8.35 lirada

Piyasalarda Covid-19 salgınından kaynaklanan satış baskısının yanında, küresel ölçekte artan dolara yönelimin de etkisiyle ABD para birimi 6.80 lira sınırına kadar yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.34 artışla 92 bin 381 puanda kapatırken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.76, BIST Mali Endeksi yüzde 0.06, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 14.71 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Merkez Bankası'nın piyasaya likidite sağlamak için tahvil alımları ve Hazine ihalelerinin izlendiği yeni haftaya 2018 yılında yaşanan kriz dönemindeki rekor düzeylerinde başlayan dövizler, bu düzeylerde hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7523 lira ve en yüksek 6.7774 lirayı gördükten sonra, 6.76– 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.3546 lira ve en yüksek 7.4008 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3407 lira ve en yüksek 8.3835 lirayı gördükten sonra 8.35 – 8.36 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Koronavirüs, Sterlin, Ekonomi
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