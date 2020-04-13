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Dolar 6.76 lira, euro 7.37 lira, sterlin 8.44 lirada

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, BDDK'nın swap düzenlemesine...

13.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:21
Dolar 6.76 lira, euro 7.37 lira, sterlin 8.44 lirada

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle düşen dövizler, BDDK'nın swap düzenlemesine karşın yeni haftaya yükselerek başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Şubat'ta yüzde 10'a indirdiği TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e çekti. BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1.0'i ile sınırlandırılması kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın IMF ile bir kredi anlaşmasının gündemde olmadığını söyledi. Kalın CNNTürk'te haftasonu yaptığı açıklada "Küresel ekonominin toparlanmasına katkı anlamında IMF, Dünya Bankası, G20 ülkeleri uluslararası kurum ve kuruluşlar hem de ülkeler tabii ki üzerlerine düşen görevlerini yerine getirecekler. Ama Türkiye'nin IMF ile yeni bir anlaşma yapmak yeni bir kredi almak yeni bir stand by anlaşması yapmak gibi bir şey gündeminde yok" dedi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.66 artışla 96 bin 471 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeksi yüzde 1.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 artıda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.43 bileşik düzeyindeydi.    Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 520 düzeyine döndü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.67014 lira ve en yüksek 6.7542 lirayı gördükten sonra, 6.76 – 6.77 lira aralığında,

euro en düşük 7.3088 lira ve en yüksek 7.3998 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3562 lira ve en yüksek 8.4286 lirayı gördükten sonra 8.44 – 8.45 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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