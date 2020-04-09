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Dolar 6.77 lira, euro 7.36 lira, sterlin 8.39 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri geçene kadar faizleri sıfır düzeyinde tutacağına ilişkin sinyalin verilmesi sonrası, iç piyasada dövizler güne Çarşamba gününün düzeylerinde başladı.

09.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:37
Dolar 6.77 lira, euro 7.36 lira, sterlin 8.39 lirada

ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantı tutanaklarında, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri geçene kadar faizleri sıfır düzeyinde tutacağına ilişkin sinyalin verilmesi sonrası, iç piyasada dövizler güne Çarşamba gününün düzeylerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününü yüzde 0.91 artışla 93 bin 225 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeksi yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanu aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.7660 lira ve en yüksek 6.7935 lirayı gördükten sonra, 6.77– 6.78 lira aralığında,

euro en düşük 7.3527 lira ve en yüksek 7.3882 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.3882 lira ve en yüksek 8.4308 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Çarşamba, Fed, Ekonomi
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