Dolar bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları

Dolar, yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor. Dolar/TL oranı son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Geçen haftayı dolar, 5,558 TL'den Euro 6,16 TL'den kapatmıştı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 5 Ağustos Pazartesi güncel döviz kurları...

5 AĞUSTOS PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

USD - Amerikan Doları 5,5510/ 5,5602

EUR - Euro 6,1434/ 6,2031

GBP - İngiliz Sterlini 6,7410/ 6,7854

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DOLAR SON 4 AYIN EN DÜŞÜK DEĞERİNDE!

Sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,56'dan, euro ise 6,21'den işlem görüyor.

Dolar Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.