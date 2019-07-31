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Dolar, düşüşünü hızlandırdı

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faiz indirimi kararının ardından düşüşe geçen Dolar/TL, yıl sonu enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle, azalış hızını artırdı.

31.07.2019 12:30 Dolar, düşüşünü hızlandırdı
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faiz indirimi kararının ardından düşüşe geçen Dolar/TL, yıl sonu enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesiyle, azalış hızını artırdı.

Dolar/TL'de düşüş hızlandı. 25 temmuz Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan politika faizinde 425 baz puan indirim kararıyla düşüş eğilimine giren paritede azalış hızlandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yılın üçüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiğini açıklamasının ardından paritede azalış yüzde 1'lere yaklaştı.

Güne 5,56 seviyesinde başlayan kur, Başkan Uysal'ın açıklamalarının ardından 5,52'ye kadar çekildi. Kur şu sıralarda 5,53 düzeyinden işlem görüyor.

Uysal: "2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13,9"

MB Başkanı Murat Uysal, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9 olarak açıklarken, enflasyonun 2020 sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini belirtmişti. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi

Kaynak: İHA

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