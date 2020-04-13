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Dolar fiyatı ne kadar oldu? Dolar ne kadar arttı? Euro ve Sterlin ne kadar? Euro ve Sterlin güncel durumu nedir?

Piyasalar koronavirüs sonrası ciddi oranda hareketli bir seyir izliyor. Özellikle altından sonra dolay, euro ve sterlin'de sürekli dalgalanmalar var. Dolar ne kadar arttı? Euro ve Sterlin ne kadar?

13.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:59
Dolar fiyatı ne kadar oldu? Dolar ne kadar arttı? Euro ve Sterlin ne kadar? Euro ve Sterlin güncel durumu nedir?

Salgının bütün dünyada kitlesen bir boyuta ulaşması ve belirli ekonomilerin yükseliş ve düşüş göstermesi sonucunda başta dolar, euro ve sterlin piyasaalrda en haraketli dönemlerini yaşıyor. Yatırımcıların merakla sorduğu sorular olan Dolar ne kadar arttı? Euro ve Sterlin ne kadar? Gibi soruların cevabını sizler içinalemealdık.

DOLAR NE KADAR?

Geçen haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 6,7813'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4360'dan, sterlin/TL 8,4746'dan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 arışla 1,0960'tan alıcı buluyor.

Etiketler: Sterlin, Gündem
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