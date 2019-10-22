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Dolar güne 5.85 liranın üzerinde başladı

Geçtiğimiz hafta Suriye konusunda ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonrası 5.78'e gerileyen dolar/TL dün Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin artmasıyla gece saatlerinde 5.862ya yükseldi. Dolar yeni güne de 58560 liradan başladı.

22.10.2019 09:07Dolar güne 5.85 liranın üzerinde başladı

Geçtiğimiz hafta Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gerilen ABD- Türkiye ilişkileri doların 5.93 liraya yükselmesine sebep olmuştu. Dolar/TL ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşma sonrası ise cuma gününü 5.78 seviyesinden tamamlamıştı.

Suriye'de bu akşam 22.00'da terör örgütlerinin güvenli bölgeyi boşaltması için verilen süre doluyor. ABD tarafından verilen sözlerin tutulup tutulmadığı da bu akşam itibarıyla belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer söz verilen çekilme tamamlanmazsa harekatın devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla gece saatlerinde harekatla ilgili alınacak karara göre kurda iki yönlü de bir hareket yaşanabilir.

Bu gece kritik olsa da piyasaların gözü öncelikli olarak perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda. ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ardından Merkez Bankası PPK'dan faiz indirimi beklentisi de yükseldi. Bu sebeple dolar/TL'de yükseliş yaşandı.

Dün yeni haftaya 5.79'dan başlayan dolar/TL bu sebeple akşam saatlerinde 5.86'yı aştı. Yeni güne de 5.8560 seviyesinden başladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Türkiye, Suriye, Ekonomi

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