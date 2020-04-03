Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı!
Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 3 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! Vatandaşlar aynı zamanda altın fiyatlarında merak etti ve altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı gibi konuları araştırdı.
03.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:51
Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 1 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu? Altındaki son durumu da merak edenlerAltın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı gibi konuları merak etti.
3 NİSAN 2020 DOLAR KURU
03.04.2020 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
1 ABD DOLARI:
Alış: 6.6903
Satış: 6.7024,
3 NİSAN ALTIN FİYATLARI (Saat 15.50 itibariyle)
Gram altın: 348,45
Yarım altın: 1.014,59
Çeyrek altın: 509,57
Cumhuriyet altını: 2.110,00