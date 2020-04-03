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Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı!

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 3 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! Vatandaşlar aynı zamanda altın fiyatlarında merak etti ve altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı gibi konuları araştırdı.

03.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:51
Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı!

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 1 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu? Altındaki son durumu da merak edenlerAltın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı gibi konuları merak etti.

3 NİSAN 2020 DOLAR KURU

03.04.2020 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

1 ABD DOLARI:

Alış: 6.6903

Satış: 6.7024,

Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 3 Nisan altın fiyatı!

3 NİSAN ALTIN FİYATLARI (Saat 15.50 itibariyle)

Gram altın: 348,45

Yarım altın: 1.014,59

Çeyrek altın: 509,57

Cumhuriyet altını: 2.110,00

Etiketler: 1 Nisan, Gündem, Ekonomi, Güncel
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