Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı!

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 15 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu? Altındaki son durumu da merak edenler altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı gibi konuları merak etti.

15 NİSAN 2020 DOLAR KURU

Dün 6,7660 - 6,8232 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,8160'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,8501'den işlem görüyor.

ABD Doları (Saat: 11.15 itibariyle):

Alış : 6,8482

Satış : 6,8519

15 NİSAN ALTIN FİYATLARI (Saat: 11.15 itibariyle)

Altın Ons 1713,84

Altın Gram 377,37

Çeyrek Altın 611,35

Yarım Altın 1222,69

Tam Altın 2441,61

Cumhuriyet Altını 2124,26

Reşat Altını: 2188,53