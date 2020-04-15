Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı!

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 15 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum! Vatandaşlar aynı zamanda altın fiyatlarında merak etti ve altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı gibi konuları araştırdı.

15.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:20
Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı!

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 15 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu? Altındaki son durumu da merak edenler altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı gibi konuları merak etti.

15 NİSAN 2020 DOLAR KURU

Dün 6,7660 - 6,8232 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,8160'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,8501'den işlem görüyor.

ABD Doları (Saat: 11.15 itibariyle):

Alış : 6,8482

Satış : 6,8519

Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı!

15 NİSAN ALTIN FİYATLARI (Saat: 11.15 itibariyle)

Altın Ons 1713,84

Altın Gram 377,37

Çeyrek Altın 611,35

Yarım Altın 1222,69

Tam Altın 2441,61

Cumhuriyet Altını 2124,26

Reşat Altını: 2188,53

Etiketler: Gündem, Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Gündem ››Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı! - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:07: Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı - Haberler 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:56: Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatler neler? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor. Bankalara corona virüs ayarlaması! - Haberler 11:50: Davet & Mezuniyet Elbiseleri ile Gecenin Yıldızı Olacaksınız! - Haberler 11:29: 15 Nisan 2020 Çarşamba 31100 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haberler 11:20: Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı! - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin 00:00: Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler