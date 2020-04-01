Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi?

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 1 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu?

01.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:57
Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi?

Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum!

1 NİSAN 2020 DOLAR KURU

01.04.2020 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

1 ABD DOLARI:

Alış : 6.6428

Satış : 6.6548

Etiketler: 1 Nisan, Gündem, Ekonomi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

16:13: Dinçer Güner neler söyledi? Astrolog Dinçer Güner 2020 için neler dedi? Dinçer Güner hangi kehanetlerde bulundu? Dinçer Güner'in açıklamaları nedir? - Haberler 16:07: Habermetre, 31 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 16:01: Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? - Haberler 15:43: Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır? - Haberler 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 12:52: Zekat nedir? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler