Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum!

1 NİSAN 2020 DOLAR KURU

01.04.2020 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

1 ABD DOLARI:

Alış : 6.6428

Satış : 6.6548