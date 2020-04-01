Dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi?
Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar doların kaç lira olduğunu merak etti. Peki, 1 Nisan itibarıyla dolar kuru ne kadar oldu. 1 dolar kaç TL. Dolar yükseldi mi? Dolar kaç lira oldu?
01.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:57
Dolarda yaşanan hareketlilik vatandaşın ilgisini dolar kuruna çevirdi. Peki, dolar kaç lira oldu? 1 Nisan güncel dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? İşte dolarda son durum!
1 NİSAN 2020 DOLAR KURU
01.04.2020 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
1 ABD DOLARI:
Alış : 6.6428
Satış : 6.6548