Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum

Dün en düşük 6,3793, en yüksek 6,5117 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,3980'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla 6,4553'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,1114'ten, sterlin/TL ise 7,8644'ten satılıyor. Merkez bankalarının swap kanallarını genişletmesi sonrası düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi bugün 98,4'e gerilemesinin ardından 99,4'ün üzerinde dengelendi. Euro/dolar paritesi de yükseliş eğilimini sürdürerek bir hafta aradan sonra tekrar 1,10'un üzerine çıktı.

'DOLARDA 6,46 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, salgının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,37'nin destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6,46'nın direnç konumuna geldiğini söyledi.