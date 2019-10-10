Dolar kuru 10 Ekim Perşembe: Dolar ne kadar? Dolar kaç TL?

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dün akşam dolar ve döviz kurunda son durum şöyle idi; Gün sonu işlemlerinde: 5,8376 TL'den alınan dolar, 5,8396 TL'den satılıyordu. 6,4144 liradan alınan Euro, 6,4171 TL'den işlem görüyordu. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 10 Ekim Perşembe güncel dolar kuru ve döviz kurları ...

10 EKİM PERŞEMBE DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DOLAR - EURO KURLARI

Dolar/TL: 5,7051/ 5,7071 TL

Euro/TL: 6,2559/ 6,2607 TL

Sterlin/TL: 7,0030/ 7,0381 TL

DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Her dönemin önemli yatırım unsurları arasında yer alan dolar ve Euro'nun TL karşısındaki değerinin sık sık değişmesi genellikle dünya gündemine bağlanıyor. Bunların yanı sıra döviz kurlaırnı etkileyen diğer maddeler ise şöyle; Arz ve Talep Faktörü, Enflasyon Faktörü, Faiz Oranları Faktörü, Sermaye Faktörü, Siyasi ve Politik Faktörler.