Dolar Kurundaki Düşüş Doğalgazda İndirim Beklentisini Güçlendirdi

Dolar kurunun gevşemesi sonrasında gözler, 1 Aralık
'tan geçerli uygulamaya girecek doğalgaz tarifelerine çevrildi.
Dolar kuru 5 TL 20 kuruşun altını gördü. Kurdaki düşüş, elektrik ve doğal gazda indirimle ilgili beklentileri güçlendirdi. Gözler gaz indirimiyle ilgili olarak BOTAŞ'ta…
BOTAŞ, 1 Kasım'da özel sektör santrallerine sattığı gazda yüzde 9 oranında indirim yapmıştı. 1 Aralık'ta da indirim yapılması bekleniyor. Habertürk
'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, sektör kaynakları, indirimin sürpriz olmayacağını belirterek, "BOTAŞ, halen her 1000 metreküp gazı bin 550 TL'ye santrallere satıyor. Beklenti 6.5-7 düzeyinde indirim" dedi.
Bu indirimin, enflasyona da olumlu etkisi olacağı ifade ediliyor.
Enerji kulislerinde, elektrik ve doğal gazda, döviz kurunda olağanüstü bir artış yaşanmazsa yeni yılda indirim yapılabileceği konuşuluyor. Oran dile getirilmiyor. Sektör, gerek elektrikte gerekse de gazda tek haneli indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Aralık