Dolar ne kadar oldu? 2 Ağustos Cuma güncel döviz kurları

Dolar/TL oranı güne yine düşüşle başladı. Sabah saatlerinde dolar, en düşük 5,56 lirayı gördü. Euro ise en düşük 6,15 TL'den işlem görüyordu. Günün sonunda dolar 5,60 TL, Euro ise 6,21 TL idi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 2 Ağustos Cuma güncel döviz kurları...

2 AĞUSTOS CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Saat 08.00 itibariyle döviz kurları şu şekilde;

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

FED FAİZ KARARI SONRASINDA DOLARDA SON DURUM

FED, Temmuz toplantısında oy birliğiyle 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti. FED'in faiz indirime gitmesinin ardından 5,52 civarında seyreden dolar 5,60'ın üzerine çıktı.

Salı günü yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,5490'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybıyla 5,5589'dan tamamladı.

Düşüşünü altınca güne taşıyarak 5,5135 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 5,5220 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 6,1780 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL, 6,7156 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7280 seviyesinde dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2166, avro/dolar paritesi yatay seyirle 11,1155 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,0 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi.