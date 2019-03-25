Dolar Ne Kadar Oldu? 25 Mart Pazartesi Güncel Döviz Kurları

Dolar ne kadar oldu, güne nasıl başladı merak ediliyor. Geçen hafta doların anlık yükselişi sonrasında yatırımcıların döviz kurlarına ilgi arttı ve sıkı takibe aldılar. Dolar, son 4,5 ayın en yüksek değerine yani 5,84 liraya ulaşmıştı. Fakat doların değeri düşmeye başladı. Ve 5,70 TL seviyelerine kadar geriledi. Peki dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları haberimizde.

DOLAR NE KADAR OLDU? 25 MART PAZARTESİ

Dolar, yeni haftaya düşüşle başladı. Cuma gününe 5,80 lira ile başlayan dolar, gün içinde gerilemiş ve 5,70 seviyelerine kadar inmişti. Sabah 09.52 itibariyle döviz kurları şu şekilde;

Dolar alış: 5,6212 satış: 5,6232TL

Euro alış: 6,3550 satış: 6,3612 TL

İngiliz Sterlini alış:7,3862 satış: 7,4233TL

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DOLAR 4,5 AYIN ZİRVESİNİ YAPTI

Dolar, 1 Kasım 2018'de gün içerisinde en yüksek 5,64 seviyesini gördükten sonra günü 5,51'den kapatmıştı. 22 Mart Cuma gün içerisinde en yüksek 5,60 seviyesini gören dolar böylece son 4,5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,35'in gündeme geleceğini kaydetti.

SPK'DAN DOLAR FİYATINA AÇIKLAMA

"22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.