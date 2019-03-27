Dolar Ne Kadar Oldu? 27 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Geçen hafta ani yükselişle 5,84 lira seviyesine çıkan doların TL karşısında düşüşü devam ediyor. Güne 5,58 liradan başlayan Merkez Bankası tarafından yapılan müdahale ile doların değeri 5,30 liraya kadar geriledi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Güncel döviz kurlarını haberimizden takip edebilir, uzmanların yorumlarını okuyabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR OLDU? 27 MART ÇARŞAMBA

Dolar, yeni haftaya düşüşle başladı. Cuma gününe 5,80 lira ile başlayan dolar, gün içinde gerilemiş ve 5,70 seviyelerine kadar inmişti. Sabah 09.52 itibariyle döviz kurları şu şekilde;

Dolar alış: 5,3333 satış: 5,3371 TL

Euro alış: 6,0321 satış: 6,0433 TL

İngiliz Sterlini alış: 7,0163 satış: 7,0515 TL

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DOLAR TEKRAR YÜKSELİR Mİ?

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise jeolopitik gelişmelerin yanı sıra Almanya ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,61 ve 5,75 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.