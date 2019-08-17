Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 17 Ağustos Cumartesi güncel döviz kurları

Dolar güne yükselişle başladı. Dün Dolar/TL oranı 5,54 iken Euro 6,15 liradan günü kapattı. Sabah saatleri itibariyle serbest piyasada dolar 5,57 liradan, Euro 6,21 liradan işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 17 Ağustos Cumartesi güncel döviz kurları...

17 AĞUSTOS CUMARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,5773 5,5793 Euro 6,1735 6,2109 Sterlin 6,7612 6,7951

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

UZMANLARIN DOLAR KURU ANALİZİ

Dövizler, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, 23 Ağustos'ta ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentinde yapılacak yıllık merkez bankacılar forumunda konuşacak. Powell'ın konuşmasında para politiasında karşı karşıya olunan zorluklara değinmesi bekleniyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.5571 lira ve en yüksek 5.5716 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1737 lira ve en yüksek 6.1941 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7274 lira ve en yüksek 7.7439 lirayı gördükten sonra 7.73 – 7.74 lira aralığında işlem görüyor.