Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 20 Ağustos Salı güncel döviz kurları

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı. Dün sabah açılışta serbest piyasada dolar 5,58 liradan, Euro 6,19 liradan işlem görüyordu. Gün sonunda dolar/TL oranı 5,65 ve Euro/TL oranı 6,27'ye kadar yükseldi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 20 Ağustos Salı güncel döviz kurları...

20 AĞUSTOS SALI DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,6475 5,6506 Euro 6,2627 6,2703 Sterlin 6,8511 6,8598

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

UZMANLARIN DOLAR KURU ANALİZİ

Küresel resesyon endişelerinin geçen hafta yarattığı sert satış baskısı sonrası global piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dönemde ticaret savaşları, ters verim eğrisi, Hong Kong ve Arjantin endişeleri başta olmak üzere birçok etken piyasalarda sert satış baskısı yarattı.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.5598 lira ve en yüksek 5.6506 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1740 lira ve en yüksek 6.2735 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7600 lira ve en yüksek 7.8498 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyordu.