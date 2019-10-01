Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 1 Ekim Salı güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar haftaya düşüşle başladı. Dün akşam dolar ve döviz kurunda son durum şöyle idi; dolar en düşük 5.6380 lira ve en yüksek 5.6776 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında, euro en düşük 6.1488 lira ve en yüksek 6.2132 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında, sterlin en düşük 6.9429 lira ve en yüksek 6.9826 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında işlem görüyor.Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 1 Ekim Salı güncel döviz kurları...

1 EKİM SALI DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.40 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6486/ 5,6521 TL

Euro/TL: 6,1544/ 6,1599 TL

Sterlin/TL: 6,9252/ 6,9599 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DOLAR - EURO KURLARI

Dolar/TL: 5,6655/ 5,6675 TL

Euro/TL: 6,1962/ 6,2028 TL

Sterlin/TL: 6,9483/ 6,9831 TL

UZMANLARIN YENİ HAFTA İÇİN DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Cuma günü, 5,65-5,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,6708'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında, 5,6550 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,1860'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,9570'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0943'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2310'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD borsalarında işlem gören Çin'li firmaların borsa kotundan çıkarılabileceği iddiasının dolardaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP), yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de, Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.