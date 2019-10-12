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Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 12 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yine yükselişle başladı. Dolar kurunda dalgalanma dün gün içinde devam etti. Ticarette kullanılan dövizler özellikle dolar, avro ne kadar oldu sürekli kontrol ediliyor. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 12 Ekim Cumartesi anlık ve güncel döviz kurları...

12.10.2019 08:52Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 12 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5.87 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 12 Ekim Cumartesi güncel döviz kurları...

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İŞTE 12 EKİM CUMARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08:50 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,8792/ 5,8886

Euro/TL:6,4711/ 6,5138

Sterlin/TL:7,4201/ 7,4645

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI (11 EKİM)

Dolar/TL:5,8838

Euro/TL:6,4924

Sterlin/TL:7.2100


Gündem, Ekonomi, Güncel

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