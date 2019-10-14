Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 14 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne düşüşle başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5.88 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? 14 Ekim Pazartesi güncel döviz kurları...

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İŞTE 14 EKİM PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08.30 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,8939/ 5,8995

Euro/TL:6,4935/ 6,5175

Sterlin/TL:7,4356/ 7,4426

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI (13 EKİM)

Dolar/TL:5,8833

Euro/TL:6,4960

Sterlin/TL:7,4424