Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kuru güne yükselişle başladı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...

18 EYLÜL ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.44 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7020 5,7040 Euro 6,3100 6,3151 Sterlin 7,1021 7,1377

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar en düşük 5.6909 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2880 lira ve en yüksek 6.3272 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0881 lira ve en yüksek 7.1335 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.