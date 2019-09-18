Haberler » Gündem » Haber

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yükselişle başladı. Suudi Arabistan'da petrol şirketine yapılan saldırı sonrasında dolar kuru sürekli değişiklik gösteriyor. Dün 5,73 ile başlayan dolar/TL oran bu sabah 5,70 ile açılış yaptı. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 18 Eylül Çarşamba anlık ve güncel döviz kurları...

18.09.2019 07:44Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kuru güne yükselişle başladı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 18 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...

18 EYLÜL ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.44 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZALIŞSATIŞ
Dolar5,70205,7040
Euro6,31006,3151
Sterlin7,10217,1377

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar en düşük 5.6909 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2880 lira ve en yüksek 6.3272 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0881 lira ve en yüksek 7.1335 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 18 Eylül Çarşamba anlık altın fiyatlarıÇeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 18 Eylül Çarşamba anlık altın fiyatları


Eylül, Gündem, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
12:30 UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
12:14 Her Yerde Sen dizisine dahil olan Beste Kökdemir kimdir?
11:45 Bayern Münih – Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)
10:47 Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)
10:25 Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)
10:19 Reyting sonuçları 17 Eylül Salı: Kimse Bilmez mi Kardeş Çocukları mı?
10:04 Olympiakos - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)