Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 19 Eylül Perşembe güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kuru güne yükselişle başladı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 19 Eylül Perşembegüncel döviz kurları...

19 EYLÜL PERŞEMBE DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün güne 5.73'lerden başlayıp Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin kısa sürede normale döneceği açıklamasıyla düşüşe geçen dolar bu akşam 5.66'nın altına geriledi. ABD Merkez Bankası FED'in 25 baz puan faiz indirmesi sonrası ise 5.66'dan işlem gören Dolar/TL 5.6950'ye yükseldi.

Serbest piyasada saat 07.53 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6814/ 5,6834

Euro/TL: 6,2766/ 6,2827

Sterlin/TL: 7,0707/ 7,1062

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2947 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1045 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyordu.