Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 20 Eylül Cuma güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar kuru güne yükselişle başladı. Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Fed'in faiz indirimi kararı sonrasında dolar yine 5,70 liranın üzerine çıktı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 20 Eylül Cuma güncel döviz kurları...

20 EYLÜL CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.57 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,7163/ 5,7183

Euro/TL: 6,3225/ 6,3278

Sterlin/TL: 7,1587/ 7,1946

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

Euro en düşük 6.2947 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.1045 lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyordu.