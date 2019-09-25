Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 25 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevden alınma sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte gözler dolar kuruna çevrildi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 25 Eylül Çarşambagüncel döviz kurları...

25 EYLÜL ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.40 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6956/ 5,7000 TL

Euro/TL: 6,2667/ 6,2707 TL

Sterlin/TL: 7,0833/ 7,1188 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasında geçen yıldan bu yana yaşanan değişikliğin para politikasını bir yıl öncesine göre kayda değer şekilde daha destekleyici, genişlemeci hale getirdiğini, ancak dünya piyasalarının büyük omlasılıkla daha fazlasının yapılmasını beklediklerini söyledi.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6778 lira ve en yüksek 5.7228 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2429 lira ve en yüksek 6.2945 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0666 lira ve en yüksek 7.1195 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem görüyordu.