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Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 26 Eylül Perşembe güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yine düşüşle başladı. ABD'de Trump'un görevden azledilmesi için başlatılan çalışmaların dolar kuruna etkisi negatif oldu ve güne 5,70 ile başlayan dolar, 5,67 liraya kadar geriledi. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 26 Eylül Perşembe anlık ve güncel döviz kurları...

26.09.2019 07:22Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 26 Eylül Perşembe güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevden alınma sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrasında dolar/ TL oranı gerilemeye başladı ve gün sonunda 5,67'e kadar düştü. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 26 Eylül Perşembe güncel döviz kurları...

26 EYLÜL PERŞEMBE DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.32 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6764/ 5,6784 TL

Euro/TL: 6,2294/ 6,2353 TL

Sterlin/TL: 7,0074/ 7,0426 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL: 5,6956/ 5,7000 TL

Euro/TL: 6,2667/ 6,2707 TL

Sterlin/TL: 7,0833/ 7,1188 TL

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Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Gündem, Ekonomi, Güncel

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