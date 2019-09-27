Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 27 Eylül Cuma güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne artışla başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5,67 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 27 Eylül Cuma güncel döviz kurları...

27 EYLÜL CUMA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.32 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6708/ 5,6728 TL

Euro/TL: 6,1955/ 6,2004 TL

Sterlin/TL: 6,9758/ 7,0108 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL: 5,6764/ 5,6784 TL

Euro/TL: 6,2294/ 6,2353 TL

Sterlin/TL: 7,0074/ 7,0426 TL