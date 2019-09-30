Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 30 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar haftaya düşüşle başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı haftayı 5,65'den kapatmıştı. Euro ise son olarak 6,20 liradan işlem görüyordu. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 30 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları...

30 EYLÜL PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.55 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,6655/ 5,6675 TL

Euro/TL: 6,1962/ 6,2028 TL

Sterlin/TL: 6,9483/ 6,9831 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN KAPANIŞ FİYATLARI

27 Eylül Cuma günü sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9607 lira ve en yüksek 7.0034 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyordu