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Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 9 Ekim Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu merak ediliyor. Dolar/TL oranı güne yine yükselişle başladı.Dolar kurunda dalgalanma dün gün içinde devam etti. Ticarette kullanılan dövizler özellikle dolar, avro ne kadar oldu sürekli kontrol ediliyor. Peki, dolar ne kadar oldu, dolar kaç lira? İşte 9 Ekim Çarşamba anlık ve güncel döviz kurları...

09.10.2019 08:34Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 9 Ekim Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne artışla başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5,67 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 9 Ekim Çarşamba güncel döviz kurları...

9 EKİM ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08.30 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,8224/ 5,8445 TL

Euro/TL: 6,3813/ 6,4092 TL

Sterlin/TL: 7,1279/ 7,1351 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL: 5.8160/ 5.8265 TL

Euro/TL: 6.3897/ 6.4012 TL

Sterlin/TL: 7.1149/ 7.1519 TL


Çarşamba, Gündem, Ekonomi

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