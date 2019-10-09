Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 9 Ekim Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar güne artışla başladı. Ekonomik, siyasi tüm gelişmelerden etkilenen döviz kurları vatandaşların sürekli kontrol etmesine neden oluyor. Dolar/TL oranı dün sabah açılış ile aynı oranda 5,67 ile güne başladı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 9 Ekim Çarşamba güncel döviz kurları...

9 EKİM ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 08.30 itibariyle döviz kurları şöyle;

Dolar/TL: 5,8224/ 5,8445 TL

Euro/TL: 6,3813/ 6,4092 TL

Sterlin/TL: 7,1279/ 7,1351 TL

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

DÜNÜN DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL: 5.8160/ 5.8265 TL

Euro/TL: 6.3897/ 6.4012 TL

Sterlin/TL: 7.1149/ 7.1519 TL