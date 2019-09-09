Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? 9 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Dolar ve Euro başta olmak döviz kurlarında dalgalanma geçen hafta değişken bir şekilde devam etti. 5,68 TL'ye kadar gerileyen dolar, haftayı 5,71 lira ile kapatmıştı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonundan ise döviz kurlarında hafif düşüşler dışında önemli bir gelişme olmadı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 9 Eylül Pazartesi güncel döviz kurları...

9 EYLÜL PAZARTESİ DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.44 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7104 5,7124 Euro 6,2983 6,3031 Sterlin 6,9930 7,0281

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

ABD-Çin ticaret gerilimlerinde düzelme umutlarının yeniden artması ve ABD'de verilerinin beklentilerden güçlü gelmesiyle, risk iştahının artırmasına bağlı olarak doların yükselmesi, iç piyasada dövizlerin yönünü yukarıya çevirdi. Dövizler güne hafif artışla başladı

Açılış işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.6990 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.2955 lirayı gördükten sonra, 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0140 lira ve en yüksek 6.0335 lirayı gördükten sonra 7.03 – 7.04 lira aralığında işlem görüyor.