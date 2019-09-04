Dolar ne kadar oldu? Dolar/TL son durum nedir? 4 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum nedir merak ediliyor. Enflasyonun verisinin Ağustos'ta beklentinin altında açıklanması ve Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi konusunda elin güçlendirmesinin ardından dövizlerde görülen hafif düşüşle dolar 5.73 liraya kadar geriledi. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 4 Eylül Çarşamba güncel döviz kurları...

4 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.30 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7308 5,7328 Euro 6,2902 6,2965 Sterlin 6,9211 6,9558

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI DÖVİZİ VURDU!

Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisi öncesi 5,82'li seviyelerden işlem görüyordu. Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 olarak açıklanmasının ardından kur, 5,80 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde de düşüşünü sürdüren dolar kuru en düşük 5,7429 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

EURO DA DÜŞTÜ!

Dolarda ki düşüş euroda da yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 6,37 seviyesinde olan euro, enflasyon sonrası 6,33 seviyelerine geriledi. Gün içerisinde dolarda olduğu gibi düşüşünü sürdüren euro, 6,30 seviyesinin altına inerek 6,2904'ü gördü.

STERLİN 2016'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde çözümsüzlüğün devam etmesi halinde olası bir erken seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi olan 31 Ekim'e haftalar kala AB ile halen kalıcı bir anlaşmaya varılmamış olması, anlaşmasız ayrılık kartının halen masada tutulmasına ek olarak, ülkede genel seçim ihtimalinin artmasıyla İngiliz sterlini ABD doları karşısında 1,20 seviyesinin altını gördü.

ABD doları karşısında Londra saatiyle 08.00'de yüzde 0,9 değer kaybeden İngiliz sterlini 1,1959 seviyesini gerileyerek, 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.