Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum nedir? 21 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları

Dolarda son durum merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan zorunluk karşılık kararı müdahelesi sonrasında dolar/ TL oranı bir anda fırladı. Gün içinde 5,749 liraya kadar yükselen dolar, günü 5,70 TL'den kapattı. Peki, dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? Uzmanlara göre dolar neden yükseldi? İşte 21 Ağustos Çarşamba güncel döviz kurları...

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada saat 07.46 itibariyle döviz kurları şöyle;

DÖVİZ ALIŞ SATIŞ Dolar 5,7283 5,7303 Euro 6,3560 6,3616 Sterlin 6,9474 6,9822

Dünyadaki, Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmeler doğrultusunda Dolar ile Euro kuru anlık değişim göstermektedir. Dolar ile Euro'nun TL karşısında değişimini ve güncel döviz kurlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

UZMANLARA GÖRE DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

TCMB'nin dün aldığı zorunlu karşılık kararı sonrası İdlib'den gelen son dakika haberlerinin de etkisiyle dolar kurunda ani sıçramalar yaşandı. Saat 12:17 itibariyle dolar/TL 5,7490'ı gördükten sonra 14:20 itibariye 5,72 seviyesinden işlem görüyor.

Doların yükselmesinde Merkez Bankası'nın kararının yanı sıra bugün İdlib'den gelen son dakika haberler de etkili oluyor. Han Şeyhun'un düşmesinin ardından Suriye ordusunun Morek Türk üssünü ablukaya aldığı haberleri veriliyor. İdlib'deki bu gelişmelerin, yeni bir göç dalgasının sınırlarımıza doğru geleceğinin habercisi olduğu konuşuluyor.