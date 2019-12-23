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Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

5,95 seviyesinden işlem gören dolar kuru, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kur en son 30 Mayıs tarihinde 6,02 TL'den işlem görmüştü.

23.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:03

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan Cuma'yı 5,93'ten kapatan dolar kuru, yeni haftaya da 5,93 seviyesinden başladı. Gün içerisinde 5,92-5,94 bandında hareket eden kur, şu sıralar 5,95 seviyesinden işlem görerek, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kur en son 30 Mayıs tarihinde 6,02'yi görmüştü.

EURO, STERLİN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeni güne 6,58'den başlayan euro şu sıralar 6,60'dan, güne 7,73'ten başlayan sterlin ise 7,70'den alıcı buluyor. Güne 282 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 283,5 liradan işlem görüyor.

DOLARDA 5,95 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Sterlin, Ekonomi


Ekonomi

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