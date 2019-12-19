Dolar son 7 ayın zirvesinde! İşte son durum

Dün günü 5,92'den tamamlayan dolar kuru, yeni güne düşüşle başladı. Güne 5,91 seviyesinden başlayan kur, saat 10.30 itibariye yükselişe geçti. Saat 11.40 civarında 5,94 seviyesinin üzerine çıkan dolar, böylece 30 Mayıs 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar 30 Mayıs 2018'de en yüksek 6,02 seviyesini görmüştü.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Hafta başında yükselişe geçen ve hafta içi seviyesini sürekli yukarı taşıyan dolar, şu sıralar, 5,94 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,17'den, sterlin ise 7,78'den alıcı buluyor.

5,95 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.