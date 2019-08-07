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Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

Dolar/TL, 5,4861 ile son dört ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 5,50'nin hemen altında 5,49'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,16'dan, sterlin ise 6,69'dan alıcı buluyor.

07.08.2019 10:52
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

Dün, 5,50-5,59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 5,52'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 5,4861'i gördükten sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,49'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Şu dakikalarda euro/TL 6,16 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,69 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 5,4860 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankasının (PBoC) dolar/yuan paritesini 6,9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden analistler, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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