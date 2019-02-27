Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Dün 5,29-5,31 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 5,30'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 5,29'dan alıcı buluyor.
EURO 6,03 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,03, sterlin/TL yüzde 0,04 artışla 7,02'den işlem görüyor.
DOLARDA 5,28 DESTEK, 5,35 DİRENÇ KONUMUNDA
Teknik açından dolar/TL'de 5,28 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,35'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA