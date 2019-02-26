Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,30 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,32'ye kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 5,29'a gerilemesinin ardından günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 5,30'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,30'dan alıcı buluyor.
EURO 6,03'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,03'ten, sterlin/TL yüzde 0,37 artışla 6,97'den işlem görüyor. Teknik açından dolar/TL'de 5,28 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,35'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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Kaynak: AA