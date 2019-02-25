Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Geçen haftanın son işlem gününde 5,34'ü gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,31'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,32'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 5,31'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,03'den, sterlin/TL yatay seyirle 6,95'den işlem görüyor.

5,35 DİRENÇ, 5,28 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel piyasaları pozitif etkilediğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi ve Aralık ayı toptan eşya satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açından dolar/TL'de 5,35'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,28'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA