Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Dün 5,40'ı test etmesi sonrası gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,37'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 5,38'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,10, sterlin/TL de dünkü kapanışın hemen altında 7,08'den işlem görüyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI BASKI OLUŞTURDU

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklamasının ticaret savaşlarının uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası TL ve Hindistan rupisi üzerinde bir baskı oluşsa da bunun uzun soluklu olmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Türkiye'nin GTS Programı ile yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

5,50 DİRENÇ, 5,30 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin direnç, 5,30'un destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA