Dolar/tl, 5,3870 Seviyesinde İşlem Görüyor

Kaynak: AA

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3870 seviyesinden alıcı buluyor.Dün 5,3655'e kadar gerilemesi sonrası yükselişe geçerek 5,4019'u test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 5,3879'dan tamamladı.Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 5,3870'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 azalışla 6,0880, sterlin/TL de yüzde 0,36 değer kaybıyla 7,0734'ten işlem görüyor.Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak 96,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi 1,1300 seviyesinin altına gerileyerek 1,1290'ın üzerinde dengelendi.Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında ABD'de özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4020'nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.