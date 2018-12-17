Dolar/tl, 5,39 Seviyesinde İşlem Görüyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:49



17 Aralık 2018 Pazartesi 09:49

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,3910 seviyesinde dengelendi.Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 5,3701'den tamamladı.Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başladı ve saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5,3910 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,1000'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 primle 6,7860'tan alıcı buluyor.Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1310, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen altında, 97,4 seviyesinde bulunuyor.Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç, 5,30'un önemli destek konumuna geldiğini kaydetti.AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1,7 azalacağı tahmin ediliyor.